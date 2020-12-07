7 Aralık hava durumu raporunda kar ve yağmur uyarısı: Kars, Iğdır, Muğla, Antalya, Aydın hava durumu
Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre ülke genelinin yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülürken Muğla, Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Kars ve Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.
KARS VE IĞDIR'DA KAR BEKLENİYOR
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.