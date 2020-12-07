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7 Aralık hava durumu raporunda kar ve yağmur uyarısı: Kars, Iğdır, Muğla, Antalya, Aydın hava durumu

Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre ülke genelinin yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülürken Muğla, Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Kars ve Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.

KARS VE IĞDIR'DA KAR BEKLENİYOR

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

3 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayıyla pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı: Yüzlerce tatilci yolda kaldı
FOTOĞRAF 16
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Her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte, soğuk havanın da etkisiyle yol üzerinde buzlanma meydana geldi.
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Özellikle sonbaharda Türkiye'nin her yerinden binlerce turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'na gitmek isteyenler yolda kaldı. Dik rampaların bulunduğu zorlu yolda buzlanma nedeniyle araçlar ilerleyemedi.
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Tatilciler, Yedigöller'in eşsiz manzarasını göremeden geri dönmek zorunda kalırken, yol üzerinde sonbahar manzaralarıyla fotoğraf çekinmekle yetinebildi. Jandarma ekipleri Yedigöller yolunun girişini kapatarak araçların geri dönmesini sağladı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de yol üzerine Yedigöller Milli Parkı, yoğun kar yağışı sebebiyle siz değerli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafiğe kapatılmıştır. yazılı uyarı tabelaları koydu. Bölgede kar yağışı etkisini yitirirken, yolda ve yeşil alanlarda ince bir örtü oluştu.
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Geri dönen vatandaşlar, kar yağışı beklemediklerini, kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi.
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Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı: Yüzlerce tatilci yolda kaldı
Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Hafta sonunda sonbahar manzaraları için Yedigöller'e gelen yüzlerce tatilci, geri dönmek zorunda kaldı.


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