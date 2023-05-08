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7 gün 24 saat durmadan çalıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1-7 Mayıs'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar ve mitingler sosyal medyadan paylaşıldı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük İstanbul Mitingi ile bazı illerde gerçekleştirdiği mitinglere ve törenlere yer verildi.

11:37 . 8/05/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Pazartesi günü Memur-Sen Genel Kurulunda konuştu, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı.

Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü Antalya Mitingi'nde konuştu, Konya'da yapımı tamamlanan 74 eserin resmi açılışını yaptı.

3 Mayıs Çarşamba günü Rize Mitingi'nde konuşma yapan Erdoğan, Zigana Tüneli ile Trabzon'da yapımı tamamlanan 111 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, 4 Mayıs Perşembe günü Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerini gerçekleştirirken, 5 Mayıs Cuma Van ve Erzurum Mitingi'nde konuştu, TV Net yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs Cumartesi günü Kayseri ve Mersin mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi, 7 Mayıs Pazar günü ise Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#haftalık mesai
#Cumhurbaşkanı
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