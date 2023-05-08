7 gün 24 saat durmadan çalıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı

Türkiye Yüzyılı'nın mitinginde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tarihi anlara şahitlik etti. Miting öncesi, belirlenen çevre noktalardan ring otobüsleri kalktı, Millet Bahçesi'ne dev platform ve ses sistemleri kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap Ettiği Büyük İstanbul Mitingi 1 milyon 700 bin katılımcıyla tarihi bir rekora imza attı. Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Resmi rakam geldi, 1 milyon 700 bin kişi katılım var. Sandığa gümbür gümbür gidiyoruz' dedi.