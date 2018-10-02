7 gündür elinde çiçeklerle beklediği eşi ve çocuklarına kavuştu

Reyhanlı'da yaşayan Suriyeli Enes Huleyf, 7 gündür elinde çiçeklerle beklediği Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, 3 yıldır göremediği eşi ve çocuklarına kavuştu.

Rejim saflarında asker olmaya karşı çıktığı için Suriye'nin Hama bölgesinden 3 yıl önce kaçarak Reyhanlı'ya gelen 42 yaşındaki Huleyf, ülkesinde kalan eşi ve iki çocuğuyla, yakınlarının da yardımıyla yaklaşık 3 ay önce telefonla irtibat kurabildi.

7 gündür elinde çiçekle bekliyordu

Uzun süre haber alamadığı ailesinin Türkiye'ye gelme umudunun doğmasıyla 7 gündür elinde çiçeklerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Huleyf'in, gerekli işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle uzayan heyecanlı bekleyişi, mutlulukla sonuçlandı.

Huleyf ile sınırdan geçiş yapan eşi Nur Tartuş ve iki çocuğu hasret giderdi. Birbirlerine sarılan aile bireyleri, duygusal anlar yaşadı.

7 gündür elinde çiçekle sınır kapısında bekliyordu.

Enes Huleyf, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı mutluluğun tarif edilemeyeceğini söyledi.

Ailesine kavuşmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Huleyf, "Her gün buraya elimde çiçeklerle geldim, çok şükür bugün kavuştum, Türkiye'ye çok teşekkür ederim" dedi.

Nur Tartuş da eşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süre bekledim sonunda eşimin yanındayım, çok şükür" ifadesini kullandı.