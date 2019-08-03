Gündem Meteorolojiden 7 ile yağış uyarısı
İSTANBUL

7 ile yağış uyarısı! Edirne, Kırklareli, İstanbul, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hava durumu

Meteorolojiden 7 ile yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 32
  • İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 37
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Bursa: Parçalı bulutlu 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 32
  • Samsun: Parçalı bulutlu 28
  • Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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