Meteorolojiden 7 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu ve açık 32
- İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32
- İzmir: Az bulutlu ve açık 37
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
- Bursa: Parçalı bulutlu 35
- Antalya: Az bulutlu ve açık 32
- Samsun: Parçalı bulutlu 28
- Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40