7 ile yağış uyarısı! Edirne, Kırklareli, İstanbul, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hava durumu Meteorolojiden 7 ile yağış uyarısı Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2019, 08:58 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019, 09:28 IHA