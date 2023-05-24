7 maddelik protokol kimseyi memnun etmedi: Sosyal medyada tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında 7 madde olarak hazırlanan protokol metninde en dikkat çeken maddeler terörle ilişkili belediyelere atanan kayyum uygulaması ve sığınmacılar konusu oldu.
Kayyumları kaldırma sözü vermişti
Seçimlerden aylar önce toplanan Yedili Masa liderleri 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' açıklamıştı. Kayyumları kaldıracağız sözü verilen metinde "Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz" maddesi yer almıştı.
Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolü çelişkiye neden oldu
Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamaların devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi. Tarafların önceden yaptıkları açıklamalar ile çelişmesi tepkileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada hem CHP’liler, hem HDP’liler, hem de Özdağ destekçileri protokole tepki gösterdi.
Sosyal medyadan tepki yağdı
Kimileri “Mansur Yavaş’ı aday göstermeme nedeni Kürt seçmenin oyunu almak değil mi? Ümit Özdağ’ı ittifaka dahil etmek çelişki oluşturmaz mı” sözleriyle yapılan anlaşmayı sorguladı.
Kimi kayyum meselesini sorguladı, açıklık getirilmesini istedi.
Kimileri de HDP ile işbirliği yaptığı için CHP’yi eleştiren Özdağ’ın şimdi aynı oluşuma destek vermesini eleştirdi.