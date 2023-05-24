7 maddelik protokol kimseyi memnun etmedi: Sosyal medyada tepki yağdı

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen destek vereceğini ilan eden PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den açıklama geldi. HDP Gençlik Teşkilatı isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz! Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun" ifadelerine yer verildi.