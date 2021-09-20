Gündem 7 Mavi Karadeniz Kongresinde Boğazlar ile ilgili gerçekler ortaya çıktı
POLİTİKA İSTANBUL

7. Mavi Karadeniz Kongresi'nde Boğazlar ile ilgili gerçekler ortaya çıktı

19 Eylül 2020 günü düzenlenen 7. Mavi Karadeniz Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin boğazları da rahatlatacağını belirtirken konuşmacılardan biri olan Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Boğazlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Boğazlarda Montrö antlaşmasına uyulsa yıllık gelirimizin 3 milyar doları bulacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
7. Mavi Karadeniz Kongresinde Boğazlar ile ilgili gerçekler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi'ne Türkiye'den olduğu kadar çeşitli ülkelerden de yoğun ilgi vardı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve başarı dileklerini ileterek başladı.

  • Karadeniz Havzasında "Barış, Güvenlik ve İş Birliği"nin farklı boyutlarda ele alınacağı kongrenin Türkiye ve bölge için hayırlı olmasını dileyen Oktay, Avrasya'nın tam merkezinde yer alan Karadeniz Bölgesi'nin, yüzyıllardan bu yana küresel gelişmeler açısından stratejik alanlardan biri olduğunu söyledi.

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NATO gündeminde de Karadeniz önemli yer kaplıyor

Fuat Oktay, Karadeniz havzasındaki ülkelerin ortak paydada ve aynı masa etrafında bir araya getiren Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü "KEİ"nin bu açıdan önemli bir platform olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl Kuzey Makedonya'nın katılımıyla üye sayısı 13'e yükselmiştir. Kuruluşuna öncülük ettiğimiz KEİ bünyesinde çevre, kültür, turizm ve denizcilik gibi alanlarda projeleri hayata geçiriyor üye ülkeler arasındaki bağların kuvvetlendirilmesine önemli katkılar sunuyoruz.

  • Bir yandan KEİ gibi platformlar vasıtasıyla bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirirken, diğer yandan bölgedeki sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümünü arzuluyoruz. NATO içinde de Karadeniz'e yönelik adımların hep ölçülü ve ihtiyatlı olması gerektiğini savunuyoruz. Karadeniz'de bir deniz yetki alanı sorununun olmaması bölgede barış ve istikrarın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan faktörlerden biridir. Özellikle ticaret ve yatırımların sağlıklı zeminde yürüyebilmesinde temel şartının huzur ve istikrar olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Boğazlardan geçişlerde gelirimiz 3 milyar dolar olmalı

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Müstafi Amiral Cihat Yaycı ise; Boğazlardan uluslararası geçişi garanti altına alan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

  • 1980 Darbesi sonrasında kurulan hükümetin Montrö'de altına sabitlenen geçiş ücretini o günün dolar kuruna göre sabitlemesiyle her yıl elde ettiğimiz gelirin düştüğünü belirtti. Montrö'de altına sabitlenen antlaşmaya sadık kalınsaydı her yıl kazanacağımız paranın 3 milyar dolara yakın olacağını söyleyen Yaycı bu durumun gündeme alınması gerektiğini ifade etti.
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