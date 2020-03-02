Gündem 7 yaşındaki Afgan Leyla Yunan polisi bizi darbetti
EDİRNE

7 yaşındaki Afgan Leyla: Yunan polisi bizi darbetti

7 yaşındaki Afgan Leyla: Yunan polisi bizi darbetti

Edirne'den Yunanistan tarafına ailesiyle geçen Afganistan uyruklu Leyla Elrecap (7), Yunan polisi tarafından ailesi ile kendisinin darbedildiğini söyledi. Yunanistan polisinin, kendisini odaya götürüp kapıyı kilitledikten sonra dövdüğünü anlatan Leyla, çok korktuğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Afganistan uyruklu Leyla Elrecap Yunan polisler tarafından darp edildiğini söyledi.
Afganistan uyruklu Leyla Elrecap Yunan polisler tarafından darp edildiğini söyledi.

Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'de toplanan göçmenler, Yunanistan tarafına geçişleri sürerken, Yunan polisi tarafından yakalanan yetişkinlerin yanı sıra çocukların da darbedilip, Türkiye tarafına zorla gönderildiğini iddia etti.

  • Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinden Almanya'ya gitmek için Yunanistan'a geçen, Afgan Elrecap ailesinin küçük kızı Leyla, Yunan polisi tarafından ayaklarına vurularak, darbedildiğini söyledi.

DHA
Edirne'den Yunanistan tarafına ailesiyle geçen Afganistan uyruklu Leyla Elrecap, Yunan asker tarafından darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildi.

"Odaya kilitlediler"

Yunan polisinin, kendisini odaya kilitleyip, darbettiğini ve çok korktuğunu anlatan küçük Leyla, "Beni dövdüler ve ayakkabımın iplerini çıkardılar. 'Neden yapıyorsunuz?' dediğimde, hiçbir şey söylemediler. Ayağıma vurdular. Hepimizi bir odaya kapattılar. Erkeklerin çok olduğu bir odaya kilitlediler. Daha sonra bir arabaya koydular, nefes almadık. Çok korktum. Yürüyebiliyorum, ayağımda acı var. Almanya'daki amcamın yanına gidecektik. Orada okuluma gidip, büyüdüğümde ise polis olmak istiyorum" dedi.

Öte yandan Yunanistan'a geçmeyi başaran Afganistan uyruklu Zeynep Emeni (17), Yunan polisinin ailesiyle birlikte kendisini yakalayıp, paralarını alarak, darbettikten sonra Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.

Türkiye tarafına Yunan polisleri tarafından zorla itildiklerini anlatan diğer göçmenler de darbedilip, paralarının ve cep telefonlarının alındığı kaydetti.

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