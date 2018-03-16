7 yılda kardeş olduk

Suriye’deki iç savaşın 7. yılına girilirken, Türkiye, Suriyelilere sunduğu hizmetler ve yürütülen insani yardım faaliyetleriyle kardeşlerine kucak açtı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Suriye’de iç savaşın başlamasıyla, 5 milyondan fazla insanın Türkiye başta olmak üzere başka ülkelere göç ettiğini, Suriye içinde ise 6 milyondan fazla insanın yer değiştirmek zorunda kaldığını aktardı. Güllüoğlu, Türkiye’nin, sınırlarının hemen karşısında yaşanan bu insanlık krizine sessiz kalmadığını vurguladı.

30 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

Türkiye içerisinde 3,5 milyondan fazla Suriyelinin bulunduğunu kaydeden Güllüoğlu, şöyle devam etti: “Bu insanlar keyfi sebeplerle Türkiye’ye gelmedi. Bu insanlar savaştan kaçarak geldiler. Savaş ortamı devam ettiği sürece gidecek de bir yerleri açıkçası yok. Sadece Türkiye’de, Suriye krizi başladığı günden bu yana 300 binden fazla bebek dünyaya geldi. Tek başına 300 bin bebek bile dünyadaki birçok ülkenin aldığı mülteci sayısından daha fazla” Güllüoğlu, 2011’den bugüne kadar Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için 30 milyar doların üzerinde harcama yaptığını belirterek, şunları kaydetti: “Bunun içerisinde bizzat AFAD’ın harcamaları, sağlık, eğitim harcamaları, belediye, altyapı harcamaları, STK’ların ya da diğer kurum ve kuruluşlarımızın bizzat yaptığı harcamalar var”

160 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı ile beraber savaşın artık başka bir safhasının Türkiye açısından başladığını söyleyen Güllüoğlu, şunları kaydetti: “Fırat Kalkanı’nda terör örgütlerinin temizlenmesiyle beraber 160 binden fazla insan geri döndü. ‘Kendi köyüme geri dönmek istiyorum’ deyip gidenler oldu. Fırat Kalkanı bölgesinde hayatın normalleşmesine gidecek olan adımlar atılmaya başlandı. Afrin’e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nın da aynı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi birinci amacının Türkiye’nin güvenliği, Türkiye’ye tehdit oluşturan hususların bertaraf edilmesi olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, aynı zamanda bu harekatın orada güvenli bir alan oluşturulup, Suriyelilerin kendi topraklarında güvenli bir şekilde yaşamalarının ve mümkün olduğu kadar göçe ihtiyacın azaltılmasının amaçladığını vurguladı.