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ERZURUM

Erzurum'da feci olay: 70 yaşındaki kadın tüp patlaması sonucu yandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde tüp patlaması sonucu 70 yaşındaki kadının vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu.

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Haber Merkezi İHA
70 yaşındaki kadın tüp patlaması sonucu feci şekilde yandı - Erzurum haberleri
Güllü G.

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki Güllü G., kilerden koku gelmesi üzerine kilere gitti. Kilerdeki küçük tüpten gaz sızdığını fark eden yaşlı kadın elindeki çakmağı çakınca patlama meydana geldi.

Patlamayla yaşlı kadının ellerinde ve yüzünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine getirilen Güllü G. tedavi altına alındı.

Ellerinde ve yüzündeki yanıktan dolayı yaşlı kadının konuşamadığı ve hareket edemediği öğrenildi.

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