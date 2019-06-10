70 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı

Genç imam, caminin kıblesinin 45 derece yanlış olduğunu fark etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin 89 nüfuslu Avdal Mahallesi'ndeki Avdal Camii'ne bir süre önce atanan imam Mesut Kurtdere (26), mahalledeki kendisinin kaldığı lojmanda kıbleyi hesaplarken caminin kıblesinin de yanlış olduğunu fark etti.

Camide cep telefonu uygulamalarından ve pusula yardımıyla hesaplama çalışması yapan Kurtdere, kıblenin 45 derece sola doğru kaymış olarak hatalı yapılmış olduğunu tespit etti.

Durumu Yunusemre İlçe Müftülüğü'ne bildiren Kurtdere, ilçe Müftüsü Mehmet Bakır ve beraberindeki heyetle birlikte yaptıkları incelemede caminin kıblesinin yanlış yerde olduğunu belirledi. Caminin kıblesi, şeritler çekilerek düzeltildi.

'45 DERECE YANLIŞ OLDUĞUNU FARKETTİM'

Kendi lojmanının kıblesini bulmak için camiye geldiğinde kıblesinin yanlış olduğunu anladığını söyleyen mahalle camisi imamı Mesut Kurtdere, şunları söyledi: