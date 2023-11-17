73 ilde 'Mercek' operasyonu: Bin 127 şüpheli gözaltına alındı

73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında; 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi.
Operasyonlarda bin 127 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Tokat, Balıkesir, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın, Elazığ, Çorum, Şırnak, Batman, Bingöl, Malatya, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Edirne, Muğla, Niğde, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Rize, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Giresun, Karabük, Nevşehir, Sivas, Bitlis, Burdur, Kütahya, Aksaray, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Van, Yalova, Yozgat, Bilecik, Çankırı, Hakkari, Isparta, Kilis ve Siirt’te yapılan MERCEK-4 operasyonlarında 8️⃣9️⃣1️⃣ ruhsatsız silah yakalandı.
İstanbul'da 136 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Adana’da 58 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İzmir’de 37 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Antalya’da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Ankara’da 30 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum🇹🇷