​73 yaşındaki doktora yapan Talat İçöz'den gençlere tavsiye: Geleceği bırakmayın

Turgut Özal ve ailesiyle birlikte 20 sene omuz omuza mücadele veren Talat İçöz, gerek iş dünyası gerekse siyasi yaşamında elde ettiği tecrübeleri gençlere aktarmak için üniversitede eğitim vermeye başladı. 1965’te ODTÜ’de işletme bölümünü bitiren, 1971 yılında Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde master yapan İçöz, “Bilgi Üniversitesi’nde İş Hayatı eğitimi vermeye başladım. 63 yaşındaydım tüm bilgi birikimimi aktarmak istiyordum. Ancak farkettim ki, özel sektörde yıllarınızı da geçirseniz akademik hayatta eğitim verirken doktorasız olmuyor. Öğrencilerime daha faydalı olmak için bankacılık alanında doktora yaptım. 95 ortalamayla tamamladığım doktoramı yaparken yalnızca 1 kez ders kaçırdım” dedi.73 yaşında doktorasını tamamlayan İçöz, bu yıl Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Girişimcilik eğitimi verecek. İçöz ayrıca Sabri Ülker Vakfı Başkanlığı görevini de yürütüyor.

KABİLİYETİNİZİ İYİ ÖLÇÜN

Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan İçöz, “Gençlerimiz özellikle ortaokuldan sonra kabiliyetleri çerçevesinde eğitim almaya gayret etmeli. Liseye geldiğinde hangi üniversiteye gideceğim diye düşünmekten ziyade, hangi işi yaparsam faydalı olurum diye düşünmeli. Kendinizi hayatta nerelerde ihtiyaç varsa oralara yönlendirin. Mesela, gemi inşa bölümünde ciddi açık varken, halkla ilişkiler okuyarak iş sıkıntısı çekmeyin” tavsiyesinde bulundu.

ASKERDE ÖZALLARLA TANIŞTI

Turgut Özal’ın kardeşi Yusuf Özal ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda yedek subay olarak askerlik yaparken tanışan İçöz, 20 yıl boyunca hem siyasi hem de iş alanında aile ile mücadele verdi. Turgut Özal’la bir traktör şirketinde 3 yıl birlikte çalışan İçöz, ”O dönem Hayat Mecmuası vardı, birlikte o dergiye kapak olmuştuk. Ben bir dönem de Korkut beyle Özba AŞ isimli petrol şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı göreviyle birlikte çalıştım. Irak’tan kamyonlarla petrol getirerek yurtdışına transit ticaretini yaptık” diye anlattı. İçöz, Korkut ve Turgut Özal kardeşlerin siyasi hayatlarında da çalışmalarına destek oldu, konuşma metinlerini yazdı.

REKLAM

Başkanlık sistemi için çalıştık

Turgut Özal ile birlikte başkanlık sistemini hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran İçöz, “Bu uğurda parti programına başkanlık sistemini alabileceği yeni bir parti kurmak istedi. Çalışmaları büyük ölçüde tamamlamıştı, partinin binası da dahil olmak üzere her şey hazırdı ancak ömrü vefa etmedi. Çok ani hayatını kaybedince bu dileğini kardeşi Yusuf Özal ve kendisine yakın olanlar devam ettirmeye gayret etti. Başkanlık sistemini programına alan Yeni Parti’yi kurduk, o dönem merhum Yusuf Özal’ın genel başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Çalışmalara başladık ama başarılı olamadık. Şimdilerde Türkiye, başkanlık sistemiyle tanıştı. Sistemin ülkeye çok faydalı oldğunu düşünüyorum ve gurur duyuyorum” diye konuştu.

GÜNDEM Beyazıt Meydanı tıklım tıklım: İstanbul'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan'a destek eylemi düzenledi