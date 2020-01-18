Gündem 75 yaşında ilk trafik cezası yazıldı, çerçeveletip evinin duvarına astı
ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: 75 yaşında ilk trafik cezası yazıldı, çerçeveletip evinin duvarına astı

75 yaşında ilk trafik cezası yazıldı, çerçeveletip evinin duvarına astı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, otomobiliyle kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesilen Ramazan Koç (75), Trafik Kural İhlali Tespit Formu’nu ilk cezası olması nedeniyle hatıra kalsın diye çerçeveletip, evinin odasına astı. Koç, "1974 yılında ehliyet aldım ve ilk kez ceza yedim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Koç, &quot;1974 yılında ehliyet aldım ve ilk kez ceza yedim&quot; dedi.
Koç, "1974 yılında ehliyet aldım ve ilk kez ceza yedim" dedi.

Biga ilçesinde oturan evli ve 4 çocuk ile 5 torun sahibi Ramazan Koç'a, 17 LK 354 plakalı otomobiliyle, 8 Aralık 2019 tarihinde, Lapseki ilçesi girişinde Çanakkale’ye seyir halindeyken, kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesildi.

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Ramazan Koç’un kırmızı ışıkta geçtiği kameralara yansıdı. Trafik Kural İhlali Tespit Formu ile ceza makbuzu, Ramazan Koç’a tebliğ edildi.

Ara sıra yediği cezaya bakıyor.

Hatıra kalması için duvara astı

1974 yılında ehliyet alan ve 46 yıl sonra ilk kez trafik cezası kesilen Ramazan Koç, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Lapseki ilçe girişinde ışıklarda sarı yanarken geçtiğim anda kırmızı ışığa yakalandım. Ardından bu trafik cezası geldi. Bu yüzden suç bende, 1974 yılında ehliyet aldım. 75 yaşındayım ve ilk cezamı yedim. Gelen trafik cezasını ödedim. Ardından bu cezayı hatıra kalsın diye çerçeveletip, evin odasına astım. Ara sıra yediğim trafik cezasına bakıyorum. Kulağıma küpe olmuş oluyor."
İlk cezasını çerçeveletti.
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