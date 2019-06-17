75 yaşındaki adam 750 TL'lik borç yüzünden büfeciyi öldürdü

Olay, Altınkum Mahallesi Göçler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; büfe işleten Emanet Yıldız (48), kendisine borç olarak verdiği 750 ile birlikte bir miktar daha para isteyen Kemal Bulut (75) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından evine giden Kemal Bulut, silahını alıp işyerine geldi ve Yıldız’a 5 el tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı olarak Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emanet Yıldız, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.