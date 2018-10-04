7.5'luk bir deprem tsunamiyi getirir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Eylül 1509’da İstanbul'da yaşanan ve ‘Küçük Kıyamet’ olarak adlandırılan büyük depremin izlerini aramak, olası Marmara Depremi sırasında oluşabilecek tsunamiye karşı önlemler almak amacıyla, Veliefendi Hipodromu'nda çalışma başlattı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla başlatılan çalışma için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile sözleşme imzalandı.

Şükrü Ersoy

NUMUNE ALINDI

Tarihsel depremler sonucu kıyı alanlarını etkilemiş eski tsunami izlerinin araştırılmasına yönelik araştırma için Veliefendi Hipodromu'nda belirlenen araştırma çukurlarından ilki, 1 Ekim'de kepçe yardımıyla açıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ekibi tarafından zeminden alınan birkaç torba numune, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Araştırma çukurlarından elde edilecek bulgular, beklenen olası büyük Marmara depremine bağlı oluşabilecek tsunami dalgalarının vereceği zararların önceden kestirilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi konusunda, önemli bilgiler sağlayacak.

ÇİFTE DEPREM TEHLİKESİ

İstanbul'da beklenen olası depremle ilgili araştırmalarda bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul’da 7.7, 7.5 şiddetlerinde bir depremi öngörebiliriz. Arkası tsunami" dedi. Bölgede 'çifte deprem' potansiyeli olduğunun da altını çizen Ersoy, "Marmara'da bir depremi konuşuyorsak tsunamiyi de birlikte anmamız gerekiyor. Çünkü tarihsel olarak bunlar hep birlikte gerçekleşmiş. Marmara'nın çifte deprem oluşturma özelliği de var. 1999 depreminde merkezleri Kocaeli ve Düzce olmak üzere 2 ayrı yerde 3 tane şiddeti 7'den büyük deprem meydana geldi. Bunun benzeri 1912 ve 1766 yıllarında da yaşandı" dedi.

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YÜZDE 65 OLASILIKLA 7’DEN BÜYÜK

Olası depremin büyüklüğü hakkında ise Prof. Dr. Ersoy, "Bir grup araştırmacıya göre 30 yıl içinde yüzde 65 olasılıkla şiddeti 7'den büyük bir deprem olacak. Bunun 19 yılı geçti. Tehlikenin riski artıyor. Yarın da olabilir, 11 yıl sonra da. Tekrarlanma aralıkları genellikle tutar. Sürenin yaklaştığını buradan öngörebiliriz. Marmara için en kötü senaryo 1509 depreminin tekrarlanmasıdır. Yaklaşık 7.7, 7.5 şiddetlerinde bir depremi öngörebiliriz" yorumunu yaptı.

5 İLÇE DAHA ÇOK ETKİLENECEK

Özellikle Avrupa Yakası'nın sahil kesiminin zemin olarak daha tehlikeli olduğunu kaydeden Ersoy, “Aksaray'dan Zeytinburnu'na, Bakırköy'e, Küçükçekmece'ye, Avcılar'a, Büyükçekmece'ye doğru giden sahil kesiminin zemini daha hassas. Dolayısıyla buradaki yapılar depremden daha çok etkilenecek. Bu bölgelerdeki kentsel dönüşümün hızına biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor" dedi.