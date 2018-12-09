Gündem 76 yaşında ölen adamın vasiyetine TSK sahip çıktı
KAHRAMANMARAŞ

76 yaşındaki adamın vasiyetine TSK sahip çıktı

76 yaşında ölen adamın vasiyetine TSK sahip çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aslan’ın (76) cenazesi, vasiyeti üzerine askeri törenle defnedildi.

IHA
76 yaşında hayatını kaybeden emekli başçavuşun vasiyeti gereği askeri tören düzenlendi.
76 yaşında hayatını kaybeden emekli başçavuşun vasiyeti gereği askeri tören düzenlendi.

1963 yılında Ankara-Güvercinlik Astsubay Hazırlama Okulu’ndan mezun olduktan sonra sırasıyla Kütahya, Antalya, Mardin, Adana, Amasya ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarındaki görevlerini müteakip 1982 yılında emekli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Aslan, 6 Aralık 2018 günü kalp krizi geçirdi.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan için, vasiyeti doğrultusunda Hocazade Camii’nde askeri tören düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanı da törendeydi

  • Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, Aslan’ın ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
  • Kılınan cenaze namazının ardından Aslan’ın ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerler tarafından omuzlara alındı. Aslan’ın cenazesi, Hocazade Mezarlığı’nda defnedildi.

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