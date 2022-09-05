76 yıllık ömrünü iman ve ahlaka adayan mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 76 yaşında hayatını kaybeden mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı. İnançer'in cenazesi omuzlara alınarak Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı. Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi.

AA

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine katılıyor. https://t.co/hsVGaacaQf — Yeni Şafak (@yenisafak) September 5, 2022

AA

İnançer'in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda siyasi katıldı.

'ÖMRÜNÜ ÜMMETE HİZMETE ADADI'

Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

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"İnançer hocamızı Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim sevgili Habib'in sancağı altında buluşturmayı nasip etsin. Ömer Tuğrul Hocamız ölümün bir yok oluş değil, ebedi aleme bir tedbili mekana yürüyüş olduğunu bilirdi. Her nefis ölümü tadacaktır. Buradan dönüş yok. Hepimiz de bunun hazırlığı içinde olmamız gerekiyor. Millete ümmete hiç tereddütsüz hizmet ederek hayatını sürdürmüş olan Hocamızı tanıdım tanıyalı böyle gördüm. Sizleri birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Mekanı cennet olsun. Rabbim sevgili Habib'ine hep birlikte komşu eylesin."

AA

İnançer, törenin ardından Karagümrük Cerrahi Tekkesi’nde toprağa verildi.

DHA

Ömer Tuğrul İnançer kimdir?

Bursa'da 1946'da dünyaya gelen Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

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Türk kültürü ve sanatı ile ilgili pek çok çalışmaya imza atan, eğitimi sırasında özel olarak müzik dersleri alan İnançer, yaklaşık 20 yıl muhtelif şirketlerde müşavir-avukatlık yaptı.





DHA

İnançer, 1991'de kurucusu olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı, Haziran 2011'de emekli oldu.

DHA

Radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı olarak yer alan, yurt içi ve yurt dışında konserle müzik faaliyetlerinde bulunan, tasavvuf konusunda konferanslar veren ve seminerlere katılan İnançer'in çeşitli makaleleri, röportajları ve yayınlanan 8 kitabı bulunuyor.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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DHA

DHA

HAYAT Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Hakk'a yürüdü

HAYAT Ömer Tuğrul İnançer vuslata erdi