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77 ilde 'Narkokapan-9' operasyonu: 2 bin 795 şüpheli yakalandı

77 ilde 'Narkokapan-9' operasyonu: 2 bin 795 şüpheli yakalandı

08:3223/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
DHA
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77 ilde 'Narkokapan-9' operasyonları düzenlendi.
77 ilde 'Narkokapan-9' operasyonları düzenlendi.

77 ilde emniyet tarafından uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-9' operasyonlarında, 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ile 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 795 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Erzurum, Adana, Trabzon, Ankara, Zonguldak, Konya, Adıyaman, Antalya, Bolu, Samsun, Edirne, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Diyarbakır, Niğde, Malatya, Kilis, Balıkesir, Rize, Kocaeli, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Siirt, Batman, Çankırı, Sakarya, Amasya, Tekirdağ, Burdur, Ordu, Iğdır, Denizli, Karaman, Sivas, Tokat, Hatay, Giresun, Kahramanmaraş, Isparta, Muğla, Kırşehir, Uşak, Aksaray, Hakkâri, Şırnak, Muş, Çorum, Nevşehir, Düzce, Sinop, Kırklareli, Bartın, Kütahya, Bilecik, Aydın, Ardahan, Osmaniye, Erzincan, Van, Karabük, Elazığ, Kastamonu, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı ve Artvin'de operasyonlar düzenlendi.

77 ilde emniyet tarafından uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-9' operasyonlarında, 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ile 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 795 şüpheli yakalandı.



#Narkokapan
#Uyuşturucu
#Adana
#Trabzon
#Ankara

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