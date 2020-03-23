Gündem 77 yaşındaki dede ikna olmadı Beni yakışıklı çekin
MANİSA

77 yaşındaki dede ikna olmadı: Beni yakışıklı çekin

77 yaşındaki dede ikna olmadı: Beni yakışıklı çekin

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymayarak sokağa çıkan 77 yaşındaki vatandaş sağlıklı olduğunu belirterek, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" diye seslendi.

Haber Merkezi İHA
77 yaşındaki Ali Öztopaç yasak dinlemedi.
77 yaşındaki Ali Öztopaç yasak dinlemedi.

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri, megafonla vatandaşları “Sağlığınız için evlerinize gidin” uyarısında bulundu.

Tüm uyarılara rağmen yaşlı vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ederken, PTT ve ATM önlerinde büyük kuyruklar oluşmaya başladı.

PTT’de işlem yaptırmak isteyen 77 yaşındaki Ali Öztopaç, emniyet ekipleri tarafından yüz yüze uyarıldı. Bölgede kontrollerde bulunan polis ekipleri yaşlı şahsa yasağı tebliğ etti ve yasal işlemlere maruz kalabileceğini anlattı.

"Ben sağlıklıyım" diyerek sokağa çıkan Ali Öztopaç ise "Oğlanlar Hanya’da Konya’da, telefon sustu, kontör bitti. Benim çok şükür sağlığım, sıhhatim yerinde" dedi.

Bölgede görüntü alan gazetecilere ise "Beni yakışıklı çekin" diyen Ali Öztopaç, kendine tebliğ edilen tutanağı imzaladı.

İçişleri Bakanlığı'dan 65 yaş ve üstü olanlar için yeni genelge
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'dan 65 yaş ve üstü olanlar için yeni genelge

İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu haller dışında sokağa çıkmayın
GÜNDEM
İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu haller dışında sokağa çıkmayın

Bulgaristan’da geçici karantina hastanesi tatbikatı yapılıyor
FOTOĞRAF 5
Title
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Sofya’nın en büyük spor salonu olan ‘Arena Armeets’de karantina altındaki hastalar için geçici karantina hastanesinin kurulmasına dair tatbikat yapıldığını duyurdu. Borisov’un açıklamasına göre, kendi talimatıyla yapılan tatbikatın ilk aşamasında, hastanenin kurulması ve yatakların hazırlanması eğitimi yer aldı. İlk aşaması tamamlanan tatbikatın sonraki aşamaları ise şöyle:
Title
İkinci aşamada gerekli tıbbi cihaz ve donanımların hastaneye yerleştirilmesini yönelik eğitim verilecek, üçüncü aşamada hastaların hastaneye taşınması ve tedavisinin yapılmasına yönelik eğitim verilecek. Dördüncü ve son aşamada ise geçici olarak kurulan hastanenin faaliyetlerine son verilmesi yer alacak.
Title
Tatbikatın her aşamasında ise Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Sağlık Bakanlığı, Spor ve Gençlik Bakanlığı, Devlet Rezervleri ve Savaş Acil Durum Stokları Ajansı ve Ordu temsilcileri yer alacak.
Title
Ayrıca Borisov, Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Emil Eftimov’un, başka şehirlerde de benzer tatbikatların yapılması için hazırlıkların yapıldığını belirttiğini duyurdu. Devlet Rezervi ve Savunma Bakanlığı’nda 15 bin yatak olduğu açıklandı.
Title
3 KİŞİ BUGÜN TABURCU EDİLİYOR Öte yandan, Ulusal Kriz Merkezi Başkanı Tümgeneral Ventsislav Mutafçiyski sabah yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğin; 84‘ü erkek, 58’i kadın toplamda 142 kişinin de hasta olduğunu duyurdu. Mutafçiyski, biri Sofya, 2’si ise Plevne’de olmak üzere 3 hastanın da bugün taburcu edileceğini bildirdi. Taburcu edilen kişilerin 30 gün boyunca evde raporlu olacağı ve dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.
Bulgaristan’da geçici karantina hastanesi tatbikatı yapılıyor
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle OHAL kararının alındığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 142 kişinin de hasta olduğu Bulgaristan'da, virüse karşı sert önlemler alınmaya devam ediyor. Başkent Sofya'nın en büyük spor salonu olan 'Arena Armeets'de karantina altındaki hastalar için geçici karantina hastanesinin kurulmasına dair tatbikat yapıldığı belirtildi.

Yok artık dedirten görüntü: İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
FOTOĞRAF 7
Title
Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler.
Title
Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu.
Title
Evde kalmaktan sıkıldığı için Boğaz'da balık tutmaya geldiğini söyleyen Kadir Kandemir, Erken saatte balık tutmaya geldik. 'Biraz balık tutup, evin balkonunda mangal yakalım' dedik...
Title
1 metre mesafesine dikkat ediyoruz. Yakın temas kurmuyoruz. Oltacılara bakın, aralarında birer metre mesafe var. Ben kalabalıkta durmuyorum. Ben de boş kenardayım. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum'' dedi.
Title
İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
Title
İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
Title
İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
Yok artık dedirten görüntü: İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
Koronavirüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.


Virüslü kafa

Virüslü kafa

​EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmenden rahatsız oldu.
Ölü sayısında rekor artış

Ölü sayısında rekor artış

​Sağlık sistemi çöken İspanya'da kayıplar hızla artıyor.
Katar 150 milyondolar gönderecek

Katar 150 milyon
dolar gönderecek

Abluka altındaki Gazze'de ilk vaka tespit edilmişti.
Sevindiren yağış

Sevindiren yağış

#EvdeKal'mak için bir nedenimiz daha var.
Vaka yok

Vaka yok

Bakan Gül cezaevleriyle ilgili iddialara son noktayı koydu.
Türkiye evde<br>kahramanlar dağda

Türkiye evde
kahramanlar dağda

​Evimizde huzurla oturalım diye destan yazıyorlar.
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
Sıranın ucu<br> bucağı görünmüyor

Sıranın ucu
bucağı görünmüyor

Saatler kısalınca koronavirüs yasaklarını çiğnediler.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

​Korona mağdurlarına destek ödemesi yapılacak.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Özelden<br>ilk katılım

Özelden
ilk katılım

​İş Bankası da kredi ödemelerini erteliyor.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

Karantinada bulunan Albayrak'tan ilk açıklama.
Karantinadan kaçıyordu

Karantinadan kaçıyordu

​Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hareketli anlar.
Özel bankalar da!

Özel bankalar da!

Kamu harekete geçti Albayrak mesajı verdi.
En kritik cihaz!

En kritik cihaz!

​Türkiye'de de üretiliyordu sipariş yağıyor.
Kritik toplantı başladı

Kritik toplantı başladı

Bilim Kurulu koronavirüs gelişmelerini değerlendiriyor.
Meydan <br>okuyan okuyana

Meydan
okuyan okuyana

Sosyal medyada korona günleri.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.