Gündem 8 Aralık Cumartesi 2018 gün sonu haberleri
POLİTİKA

8 Aralık Cumartesi 2018 gün sonu haberleri

İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi yararlandı. Yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor. Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana devam eden 'Sarı Yelekliler'in protestosu ülkenin pek çok yerinde çığ gibi büyüyor. 8 Aralık 2018 Cumartesi günün öne çıkan haberlerini sizler için derledik.

Yeni Şafak
​8 Aralık Cumartesi 2018 gün sonu haberleri
​8 Aralık Cumartesi 2018 gün sonu haberleri

  • İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi yararlandı
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu." dedi.
  • İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi yararlandı
    EKONOMİ
    İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi yararlandı
  • İstanbul'da tarihi gün
  • İstanbul Üsküdar'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın başörtüsü kararı ile ilgili "Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya. Her şey yasalarla bir yere oturtulmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma girişimler. Şimdi buradan soruyorum. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?" dedi.
  • İstanbul'da tarihi gün
    EKONOMİ
    İstanbul'da tarihi gün
  • Trabzonspor-Konyaspor: 3-0
  • Trabzonspor sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
  • Trabzonspor-Konyaspor: 3-0
    SPOR
    Trabzonspor-Konyaspor: 3-0
  • Bugün yola çıkıyor
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini aramada önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz" dedi.
  • Bugün yola çıkıyor
    EKONOMİ
    Bugün yola çıkıyor
  • Putin'den Çipras'a: Türklere sormamız lazım
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Yunanistan'ın TürkAkım projesine dahil edilmesi talebiyle ilgili "Bunu Türk ortaklarımızla görüşmeliyiz" dedi. Yunanistan Başbakanı Çipras "Avrupa Birliği, Türk Akım konusunda çifte standart uyguluyor. Bir yandan destek verirken öbür yandan engel çıkarıyor" dedi.
  • Putin'den Çipras'a: Türklere sormamız lazım
    DÜNYA
    Putin'den Çipras'a: Türklere sormamız lazım
  • Paris'te sarı alarm: 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi tutuklandı
  • Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana devam eden 'Sarı Yelekliler'in protestosu ülkenin pek çok yerinde çığ gibi büyüyor. Başkent Paris'te geniş güvenlik önlemleri alındı. Metro seferleri durduruldu, 90 bin polis güvenlik için sokağa çıktı, Eyfel Kulesi kapatıldı, tüm dükkan ve restoranlar kepenk kapattı ve vitrinlerini korumak için suntalarla önlem aldı. Sabahtan bu yana devam eden gösterilerde şu ana kadar 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi de tutuklandı.
  • Paris'te sarı alarm: 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi tutuklandı
    DÜNYA
    Paris'te sarı alarm: 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi tutuklandı

Erdoğan araç telefonundan Aylin'i aradı: Ya bu Oflular bir alem ya
OYNAT 00:52
Erdoğan araç telefonundan Aylin'i aradı: Ya bu Oflular bir alem ya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç telefonun kendisine yazılan mektubun sahibini aradığı görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mektubun sahibi olan Aylin isimli vatandaş ile konuşan ve dikkatle dinleyen Erdoğan, “ya bu Oflular bir alem ya' diyor. Erdoğan telefonla konuşurken makam aracında Muazzez Ersoy'un seslendirdiği “Albümdeki Resimler' parçası çalıyor. Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yayınladığı video kısa sürede binlerce kez izlendi.
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Kartopu oynamak yasak
FOTOĞRAF 12
Title
ABD'nin Colorado eyaletindeki Severance kasabasında yaşayan 9 yaşındaki Dane, kartopu atmanın 98 yıldır yasak olduğunu öğrenince çok üzüldü. Eğlencesinin devam etmesini isteyen Dane geçtiğimiz günlerde yasal mücadelesini kazandı.
Title
ABD'de 9 yaşındaki Dane, 1920'lerden bu yana taş atma eylemiyle aynı kategoride yer alan kartopu yasağını kaldırmak için harekete geçti.
Title
Kendi arkadaşlarını örgütleyen ve kartopuna taş koymayacağının sözünü veren Dane belediyeye başvurdu.
Title
'Demokrasinin en iyi yanı yaş sınırı olmaması' diye belediye başkanı Dane'in açıklamalarını dinledi.
Title
Dane'in itirazını haklı bulan belediye başkanı 98 yıllık kartopu yasağını kaldırdı.
Title
İlk yasal kartopunu atma hakkı da verdiği mücadele ile takdir edilen Dane'e verildi. Dane 'Herkes başı belaya girmeden bir kartopu atabilmeli. Yasak kalktığı için çok memnunum' dedi.
Title
ABD'nin Colorado eyaletindeki Severance kasabasında yaşayan 9 yaşındaki Dane, kartopu atmanın 98 yıldır yasak olduğunu öğrenince çok üzüldü. Eğlencesinin devam etmesini isteyen Dane geçtiğimiz günlerde yasal mücadelesini kazandı.
Title
ABD'nin Colorado eyaletindeki Severance kasabasında yaşayan 9 yaşındaki Dane, kartopu atmanın 98 yıldır yasak olduğunu öğrenince çok üzüldü. Eğlencesinin devam etmesini isteyen Dane geçtiğimiz günlerde yasal mücadelesini kazandı.
Title
ABD'nin Colorado eyaletindeki Severance kasabasında yaşayan 9 yaşındaki Dane, kartopu atmanın 98 yıldır yasak olduğunu öğrenince çok üzüldü. Eğlencesinin devam etmesini isteyen Dane geçtiğimiz günlerde yasal mücadelesini kazandı.
Title
ABD'nin Colorado eyaletindeki Severance kasabasında yaşayan 9 yaşındaki Dane, kartopu atmanın 98 yıldır yasak olduğunu öğrenince çok üzüldü. Eğlencesinin devam etmesini isteyen Dane geçtiğimiz günlerde yasal mücadelesini kazandı.
Title
ABD'nin Colorado eyaletindeki Severance kasabasında yaşayan 9 yaşındaki Dane, kartopu atmanın 98 yıldır yasak olduğunu öğrenince çok üzüldü. Eğlencesinin devam etmesini isteyen Dane geçtiğimiz günlerde yasal mücadelesini kazandı.
Title
Kartopu oynamak, 1935 şubatında İstanbul’da da yasaklanmıştı. Yollar, sokaklar, kaldırımlar her yer karla kaplıydı. İstanbul halkı sokaklara dökülüp kartopu oynuyor, hatta bazıları içine taş koyup bu şekilde oynayınca, çeşitli sakatlanmalara sebep oldu. Bunun üzerine bir süreliğine kar topu oynamak yasaklandı.
Kartopu oynamak yasak
ABD'nin Colorado eyaletindeki Severance kasabasında kartopu oynamak yasaktı. 9 yaşında Dane Best isimli bir çocuk bunun için yasal bir mücadele başlattı.
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