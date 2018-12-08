​8 Aralık Cumartesi 2018 gün sonu haberleri

Erdoğan araç telefonundan Aylin'i aradı: Ya bu Oflular bir alem ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç telefonun kendisine yazılan mektubun sahibini aradığı görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mektubun sahibi olan Aylin isimli vatandaş ile konuşan ve dikkatle dinleyen Erdoğan, “ya bu Oflular bir alem ya' diyor. Erdoğan telefonla konuşurken makam aracında Muazzez Ersoy'un seslendirdiği “Albümdeki Resimler' parçası çalıyor. Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yayınladığı video kısa sürede binlerce kez izlendi.