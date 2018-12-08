​8 Aralık Cumartesi 2018 gün sonu haberleri

- İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi yararlandı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu." dedi.
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- İstanbul'da tarihi gün
- İstanbul Üsküdar'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın başörtüsü kararı ile ilgili "Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya. Her şey yasalarla bir yere oturtulmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma girişimler. Şimdi buradan soruyorum. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?" dedi.
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- Trabzonspor-Konyaspor: 3-0
- Trabzonspor sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
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- Bugün yola çıkıyor
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini aramada önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz" dedi.
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- Putin'den Çipras'a: Türklere sormamız lazım
- Rusya Devlet Başkanı Putin, Yunanistan'ın TürkAkım projesine dahil edilmesi talebiyle ilgili "Bunu Türk ortaklarımızla görüşmeliyiz" dedi. Yunanistan Başbakanı Çipras "Avrupa Birliği, Türk Akım konusunda çifte standart uyguluyor. Bir yandan destek verirken öbür yandan engel çıkarıyor" dedi.
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- Meteoroloji uyardı: Yurt geneli yağışlı olacak
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.
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- Paris'te sarı alarm: 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi tutuklandı
- Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana devam eden 'Sarı Yelekliler'in protestosu ülkenin pek çok yerinde çığ gibi büyüyor. Başkent Paris'te geniş güvenlik önlemleri alındı. Metro seferleri durduruldu, 90 bin polis güvenlik için sokağa çıktı, Eyfel Kulesi kapatıldı, tüm dükkan ve restoranlar kepenk kapattı ve vitrinlerini korumak için suntalarla önlem aldı. Sabahtan bu yana devam eden gösterilerde şu ana kadar 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi de tutuklandı.
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