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BİTLİS

8 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den iki il için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den iki il için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden iki il için kar ve yağmur uyarısı geldi. Kurumdan yapılan açıklamada Muş ve Bitlis’in batısının yağışlı geçeceğini duyurdu. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken yurt genelinde il il havanın durumu şöyle olacak.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtilerek, “Muş ve Bitlis illerinin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 6, Van’da 7, Bitlis’te ve Muş’ta 2 derece olması beklenmektedir” denildi.

En tehlikeli kestirme yol: Süreyi 2 saat kısaltıyor
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Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Gökçeyatak mevkisinde 2013 yılında bir santral şirketi proje için dağ yamacına 18 virajlı bir yol yaptı. Santral inşaatı bitince atıl kalan yol, 5 mahallenin sakinlerinin isteği üzerine ulaşıma açıldı.
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Ordu’ya 2,5 saatlik mesafeyi yarım saate düşüren yol, kullanılmaya başlandı.
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Trabzon'da, 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı Virajları'na benzerliği ile dikkat çeken yolu kullananlar, zaman zaman zor anlar yaşıyor.
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Kentte 'en tehlikeli kestirme yol' olarak anılan zorlu güzergahı kullanan sürücüler, bariyerle önlem alınmasını istiyor.
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‘ZOR BİR YOL’ <br> <br> Yol sayesinde, 2,5 saatte gittikleri yolun yarım saate düştüğünü belirten Özlükent Mahalle Muhtarı Mithat Tepe, “Dere yolundan mahallemize bağlantılı bir yolumuz yoktu. Santral yapımı sırasında şirket kendi kullanımı için bu yolu 2013 yılında tamamladı. Taleplerimiz ses getirdi ve yol asfaltlandı...
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Bu yol yapılmadan önce Ordu’ya 2,5 saatte gittiğimiz mesafe 30 dakikaya düştü. 18 tane virajı olan yolumuzun tehlikesi çok. Onun için diğer yol güzergâhlarıyla birlikte iyileştirilmesini bekliyoruz. Zor bir yol, kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun tehlikesi yoktur diyen her halde kendini kandırmış olur” dedi.
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Mahalle sakini Muhammet Tepe ise Tehlikeli virajları var. Yağmur yağdığı zaman heyelan olma durumu da var. Onun için bu yol beni korkutuyor” ifadelerini kullandı.
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Havva Topçu da, Burası benim köyüm değil. İlk kez bu yolu kullandım. Karşıdan geçerken bu yolu merak ediyordum. Yol çok kötü ve korkutucuymuş. Daha da bu yolu kullanmam. Kenarlarında korkuluk da yok. Komşumuz arabasıyla dereye uçtu bu yoldan” diye konuştu.
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18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
Title
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
En tehlikeli kestirme yol: Süreyi 2 saat kısaltıyor
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 7 yıl önce santral çalışması için dağ yamacına yapılan 18 keskin virajlı yol, 5 mahallenin sakinleri tarafından daha kısa güzergah olduğu için kullanılmaya başlandı. Ulaşım süresini 2,5 saatten yarım saate indiren yol, kentte 'en tehlikeli kestirme yol' olarak anılıyor. Zorlu güzergahı kullanan sürücüler, bariyerle önlem alınmasını istiyor.

Bursa'da heyecanlandıran keşif: Evin temelinde çıkan tarih merak konusu oldu
FOTOĞRAF 7
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İznik ilçesinde bir evin temelinde tarihi esere rastlandı.
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. Oda mezarı olduğu iddia edilen eserin güvenlik görevliler ve arkeologlar tarafından üzeri örtüldü.
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İznik Müze Müdürlüğü ekipleri, eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağını araştırıyor.
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İlçenin gündemi haline gelen tarihi eseri etrafta toplanan vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.
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Evin temelinde çıkan tarih merak konusu oldu
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Evin temelinde çıkan tarih merak konusu oldu
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Evin temelinde çıkan tarih merak konusu oldu
Bursa'da heyecanlandıran keşif: Evin temelinde çıkan tarih merak konusu oldu
Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, temel kazarken karşısına çıkan tarihi eseri görünce şok oldu. Görevlilerin üzerini örttüğü yapı, çevredekiler tarafından merak konusu oldu.


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