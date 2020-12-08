8 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den iki il için kar ve yağmur uyarısı Meteoroloji'den iki il için kar ve yağmur uyarısı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden iki il için kar ve yağmur uyarısı geldi. Kurumdan yapılan açıklamada Muş ve Bitlis’in batısının yağışlı geçeceğini duyurdu. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken yurt genelinde il il havanın durumu şöyle olacak.

Haber Merkezi 08 Aralık 2020, 09:05 Son Güncelleme: 08 Aralık 2020, 09:10 İHA