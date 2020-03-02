​8 bin 844 sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 8 bin 844 personelin yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için tıklayınız
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.