Gündem 8 gündür aranıyordu Beline taş bağlanıp göle atılmış
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
3. SAYFA

Adıyamanda beline taş bağlanıp göle atılmış ceset bulundu - Adıyaman yerel haberleri

8 gündür aranıyordu: Beline taş bağlanıp göle atılmış

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 9 çocuk babası Osman Doğan'ın Atatürk Barajı göletinde cesedine ulaşıldı. Cesette bağlı olan bir torba içerisinden taşlar çıktı.

Haber Merkezi IHA
Ailesi tarafından aranan şahsın cansız bedeni gölet kıyısına vurdu.
Ailesi tarafından aranan şahsın cansız bedeni gölet kıyısına vurdu.

Yaklaşık 1 ay önce İstanbul’dan Kahta ilçesine gelen 9 çocuk babası 59 yaşındaki Osman Doğan, 8 gün önce aniden ortadan kayboldu.

Yakınları tarafından her yerde aranan Doğan’ın bulunması için medyada da haberler çıktı. Her yerde aranan Doğan, sabah saatlerinde Kahta ilçesinin Horik Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göletinde vatandaşlar tarafından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri ise botla cesedin bulunduğu yere gitti. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan ve daha sonra bota alınan Osman Doğan’ın cesedi kıyıya getirildi.

Beline bağlı torbada taşlar çıktı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılarak kıyıya getirilen 9 çocuk babası Osman Doğan’ın iple beline bağlanmış bir torba bulundu.

DHA
Aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu.
  • Polis ekipleri ile jandarma ekipleri bağlı olan torba içerisinde 20-25 kilogramağırlığında taşlarla karşılaştı. Olay yerinde ilk incelemesi yapılan Osman Doğan’ın cesedi Kahta ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 8 gün boyunca her yerde aranan ve daha sonra cesedine ulaşılan Osman Doğan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Osman Doğan’ın beline bağlı olan torba içerisinde çıkan taşların olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu akıllarda soru işareti olarak bıraktı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Piknikte korkunç olay: Üzerine kaya parçası düştü
GÜNDEM
Piknikte korkunç olay: Üzerine kaya parçası düştü
Suriyede saldırı:1 şehit 5 yaralı

Suriye'de saldırı:
1 şehit 5 yaralı

​PKK-PYD'li teröristler TSK gözlem noktasına saldırdı.
Yakalandılar

Yakalandılar

4 kişinin öldüğü kaza nedeniyle her yerde aranıyorlardı.
Pendik Sahilineölü at vurdu

Pendik Sahili'ne
'ölü at' vurdu

Kıyıya vuran atın görüntüsü yürekleri sızlattı.
Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
Son gülen <br>Hasan Ali oldu

Son gülen
Hasan Ali oldu

Fransızlar önce alay etti sonra pişman oldu.
Kuyumcudan<br>sahte altın

Kuyumcudan
sahte altın

Polis iki mağazada da gerçek altın bulamadı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Yeni rekor kırıldı

Yeni rekor kırıldı

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.
Valiye hakaretin görüntüsü

Valiye hakaretin görüntüsü

​CHP adayının skandal sözleri kameralara yansıdı.
70 yıldır<br>kanayan yara

70 yıldır
kanayan yara

Belene kampında Türklere yapılan işkenceler unutulmadı.
En acı bakış

En acı bakış

​Arkadaşlarından şehit astsubaya gözyaşlarıyla veda.
'Türkiye'den <br>Fransa'ya tokat'

'Türkiye'den
Fransa'ya tokat'

Tarihi galibiyet, Fransa basınında yankı uyandırdı.
Haciz konulabilecek

Haciz konulabilecek

​Yargıtay 6 yıldır süren davada son noktayı koydu.
Emniyet Müdürü<br>uyuşturucu taşımış

Emniyet Müdürü
uyuşturucu taşımış

Sürdüğü arabanın içinden çıkanlar şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.