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Gündem 8 gündür vaka görülmeyen Karabükte maske takma zorunluluğu getirildi
KARABÜK TÜRKİYE

8 gündür vaka görülmeyen Karabük'te maske takma zorunluluğu getirildi - Karabük haber

8 gündür vaka görülmeyen Karabük'te maske takma zorunluluğu getirildi

Karabük Valisi Fuat Gürel, alınan sıkı tedbirler kapsamında 8 gündür korona virüs vak’asının bulunmadığını belirterek, kentte vatandaşlara maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Karabük
Karabük

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi.

  • Vali Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların bunlara uyması sayesinde kentte 8 gündür yeni vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Kazanımların devam ettirilmesi gerektiğini belirten Gürel, "Havaların ısınmasıyla sokaklarımızdaki kalabalıklar artmaya başladı. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun maske taktığını memnuniyetle görmekteyiz fakat hala maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlarımızın olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Virüs tehlikesinin geçmediğini ve mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

  • "Virüsün bir an önce bitmesi ve hayatımızın normale dönmesi için şu ana kadar aldığımız kararlara ilave olarak, sokağa maskesiz çıkılmaması, tüm iş yerlerinde çalışanların maske takması, şehrimizin cadde, sokak, meydan, park ve tüm sosyal alanlarında maske takılması zorunluluğu getirme kararı alıyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım, maskesiz dışarıya çıkmayalım."

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