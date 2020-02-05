Gündem 8 ilde eğitime kar engeli
EĞİTİM

8 ilde eğitime kar engeli

Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları bazı kentlerde okulların tatil edilmesine neden oldu. Erzincan, Ağrı, Van, Diyarbakır-Kulp, Siirt-Pervari, Tunceli-Ovacık, Bingöl-Karlıova, Şırnak-Beytüşşebap'ta eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Haber Merkezi İHA
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Doğu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün okullar bir gün süreyle tatil edildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti. Vali Arslantaş, attığı tweette, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.” dedi.

Ağrı'da yoğun tipi

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı erkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 5 Şubat 2020 Çarşamba günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir” denildi. Öte yandan Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde tüm okullar olmak üzere, Patnos, Tutak ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okullar ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süre ile okulların tatil edildiği belirtildi.

Van'da engelli ve hamileler idari izinli

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün için okullar tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların bugün (5 Şubat 2020) itibariyle 1 gün süreyle tatil edildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Diyarbakır'da yollar kapandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yapışı nedeni ile okullar bir gün tatil edildi. Kulp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeni ile toplanan İlçe Hıfzısaha Kurulu Kulp ilçe merkezinde ve köylerindeki tüm okullarda bir günlük kar tatili kararı aldı. İlçeye bağlı okullar bugün (5 Şubat) tatil edildi.

Siirt'te yoğun kar yağışı var

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari kent merkezi ve köylerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade edildi.

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Tunceli'de hafta sonuna kadar beyaz örtü

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların, 5 Şubat'ta (bugün) tatil edildiği bildirildi. Öte yandan yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesi beklendiği aktarıldı.

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Bingöl'de göz gözü görmüyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okulların bugün da tatil edildiği bildirildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi ara ara etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle bugün eğitimi ara verilen ilçede yarın da okulların tatil edildiği aktarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe ve bağlı köylerde tüm okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini öğrenildi.

Şırnak'ta köylere ulaşılamıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç, Bölücek, Güneyyaka köylerinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Kato Dağı eteklerinde bulunan yüksek rakımlı köylerde eğitime bir gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ilçeye bağlı 3 köyde aşırı kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini söyledi. Kaymakam Pendik, “İlçemizde yoğun kar yağışı tipi ve çığ tehlikesi olduğundan dolayı 3 köyümüzdeki okullar 5 Şubat 2020 tarihinde tatil edilmiştir” dedi.

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