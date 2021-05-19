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Meteoroloji son tahminleri açıkladı: 8 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
8 ile yağış bekleniyor! Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
  • Adana: Az bulutlu ve açık 31
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  • Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 25
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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