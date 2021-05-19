Meteoroloji son tahminleri açıkladı: 8 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

A nkara: Parçalı ve az bulutlu 25

Parçalı ve az bulutlu 25 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

Parçalı ve az bulutlu 25 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Parçalı ve az bulutlu 32 Adana: Az bulutlu ve açık 31

Az bulutlu ve açık 31 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 25

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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