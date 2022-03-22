8. İstanbulensis Şiir Festivali’ne ödül

Sultanbeyli Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, yıllardır kültür dünyasına katkı sunuyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok şairi sanatseverlerle buluşturan festival; her sene farklı bir tema ile gerçekleştiriliyor. Kültür alanında yaptığı birçok faaliyetle kültür-sanat dünyasına katkı sunan Sultanbeyli Belediyesi, 8.sini düzenlediği Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali ile ödül sahibi oldu. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e ödül takdim edildi.

GÜNDEM Sultanbeyli Belediyesi'nden girişimci gençler için çalışma ofisi