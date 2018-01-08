8 Ocak Pazartesi Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:

ABD, PKK devletini resmen tanıyacak

PKK/PYD’ye 4 bin TIR'dan fazla silah yardımı yapan ABD, tehlikeli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Suudi yönetimine yakın Şark el-Avsat’a konuşan bir ABD’li diplomat Beyaz Saray’ın Suriye politikasında yeni safhaya geçtiğini söyledi. Buna göre ABD Savunma Bakanı Mattis, PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için bir ‘diplomat ekibi’ gönderdi. Bu ekip PKK elebaşlarıyla görüşerek yol haritasını görüştü.

DÜNYA PKK devletini resmen tanıyacak

İdlib'de bombalı araç saldırısı: 30 ölü

Muhaliflerin elinde kalan son il olan İdlib'de bomba yüklü araç patlatıldı. İdlib'in en işlek merkezlerinden biri olan 30. Cadde'de gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti.

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DÜNYA İdlib'de bombalı araç saldırısı: 10 ölü

Metin Topuz'un İran'a silah satışı için aracı olması istendiği ortaya çıktı

Metin Topuz'un, Amerikan Federal Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu'nun görevlisiyle yaptığı yazışmada İran'a gönderilmesi planlanan bin adet silahla ilgili görüşme kayıtlarına ulaşıldı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan, FETÖ bağlantısı tesipt edilen ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Metin Topuz'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

TRT Haber'in haberine göre, Metin Topuz'dan ambargo uygulanan İran'a yapılacak olan silah satışına aracılık etmesi istendi.

Metin Topuz, 17-25 Aralık operasyonlarını yürüten FETÖ'cü eski polis şefleriyle ABD'ye gitmiş, bazı komploların hazırlanmasında rol aldığı belirtilmişti.

DÜNYA Metin Topuz'un İran'a silah satışı için aracı olması istendiği ortaya çıktı