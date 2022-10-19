8 saat nereye kayboldun: Zillet ittifakının paydaşları sırasıyla ABD'yi tavaf etmeye başlamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun ABD’de 8 saat boyunca ortadan kaybolduğunu kaydeden Bahçeli, “Bu 8 saatte ne yaptın” diye sordu.

MİLLETİMİZE AÇIKLAMAK ZORUNDA

Bahçeli şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ne yaptığı, kimin dümen suyuna girdiği, kimlerle temas kurduğu, kimlerin eline ve avucuna baktığı az çok bellidir. Özellikle kendisine eşlik eden gazetecileri de atlatarak 8 saat süreyle ortadan kaybolması ziyadesiyle kuşkuludur. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, o gizemli 8 saat içinde neredeydin? Kimlerle fiskos yaptın, kimlerle geniş bir planın parçası olmayı içine sindirebildin? Kılıçdaroğlu, bu 8 saatin esrarını milletimize açıklamak zorundadır. FETÖ'cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak mecburiyetindedir. Türkiye'de bulamadığını ABD'de aramak müflis bir siyasetçinin son çırpınışıdır. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, dahası başörtüsü istismarından hemen sonra uçağa atlayıp Türkiye'den ayrılışı birbiriyle bağlantılı sancılı gelişmelerdir.”

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ABD BİLETİNİ ALAN İP'İN DE YOLU YOL DEĞİLDİR

Bahçeli, şimdi de İYİ Partili bir heyetin "Türk Festivali bahanesiyle" ABD'ye gideceğini belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun gölgeli ziyaretinin hemen akabinde ABD biletini alan İP'in de yolu yol değildir, siyasi zihniyeti milli ve ahlaki esaslara muvafık değildir." görüşünü paylaştı.

OKYANUS ÖTESİNDE ROL DAĞILIMI

Okyanus ötesinde rol dağılımı ve iş bölümü yapıldığını belirten Bahçeli, "Zillet ittifakının paydaşları sırasıyla ABD'yi tavaf etmeye başlamıştır. Sipariş gündeme göre, listelenmiş talimatlar uyarınca, FETÖ'nün çekim alanında, emperyalizmin gözetiminde siyaset yapmanın onurlu ve haysiyetli hiçbir yanından bahsedilemeyecektir. Zillet ittifakı, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun cevabını yanlış yerde aramaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı seçecek, belirleyecek ve yetkilendirecek güç ne AB'dir, ne ABD'dir, sadece ve sadece büyük Türk milletidir." ifadesini kullandı.

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ABD’ye birlikte gidelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Bahçeli’nin “8 saat neredeydin?” sorusuna kaçamak cevap verdi. 8 saat boyunca nerede olduğuna yönelik bir açıklamaya yapmayan Kılıçdaroğlu, Bahçeli’ye “Birlikte Amerika’ya gidelim” teklifinde bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bahçeli, ‘Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını millete açıklamak zorunda’ demiş. Güzel, Vallahi çok güzel. Sevgili Bahçeli, değerli okul arkadaşım. Ben seni ABD’ye davet ediyorum, uçak biletini ben alacağım. Boston’a gideceğiz, seni 5 yıldızlı bir otelde ağırlayacağım. Ertesi gün ben New York’a hangi saatte gittiysem yine benim bindiğim arabaya bineceğiz.”

DÜNYA Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki gizemli 8 saati: Herkesi uçakla gönderdi kendi kara yolunu seçti