Meteorolojiden dört ile kritik uyarı: Kuvvetli yağacak su baskınlarına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde ise yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlar sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı ise dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji tarafından 7-13 Temmuz tarihleri arası için açıklanan hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul başta olmak üzere bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz hariç sağanak yağış etkili olacak.
Batı Karadeniz'deki Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde bugün çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Perşembe günü sağanak yağış Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya devam edecek. Artvin, Ardahan, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Düzce'de sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü sağanak yağış yurdun kuzeyinde ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürecek. Güney'de ise hava sıcaklıkları 41 dereceye kadar çıkacak.
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Cumartesi günü sağanak yağış İstanbul'u terk ediyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak.
Pazar günü ise sağanak yağış yurdu neredeyse tamamen terk etmiş olacak. Düzce, Bolu, Karabük, Karabük, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum'da sağanak yağış etkili olacak.