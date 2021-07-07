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DÜZCE

Meteorolojiden dört ile kritik uyarı: Kuvvetli yağacak su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde ise yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlar sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı ise dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
8 Temmuz hava raporunda kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji tarafından 7-13 Temmuz tarihleri arası için açıklanan hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz hariç sağanak yağış etkili olacak.

Batı Karadeniz'deki Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde bugün çok kuvvetli yağış bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Perşembe günü sağanak yağış Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya devam edecek. Artvin, Ardahan, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Düzce'de sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü sağanak yağış yurdun kuzeyinde ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürecek. Güney'de ise hava sıcaklıkları 41 dereceye kadar çıkacak.

Cumartesi günü sağanak yağış İstanbul'u terk ediyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak.

Pazar günü ise sağanak yağış yurdu neredeyse tamamen terk etmiş olacak. Düzce, Bolu, Karabük, Karabük, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum'da sağanak yağış etkili olacak.





İki yıl sonra yine sel vurdu: İstinat duvarları çöktü kanalizasyon hattı sele kapıldı
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Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları gerçekleşti.
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2 yıl önce 4’ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu.
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Melen deresinin taşması ile birlikte okul bahçesi sel sularına gömüldü.
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Sel sularının getirdiği odun parçaları ile çocuk oyun parkı yıkıldı. 2 yıl önce yerle bir olan kanalizasyon hattı tekrar yapılmasının ardından sel sularına kapılarak yeniden yıkıldı.
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Dere hattı boyunca bulunan evlerde herhangi bir sorun oluşmaması adına tahliyeler yapıldı.
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Arama Kurtarma ekipleri bölgede herhangi bir sorun oluşmaması için bekleyişini sürdürürken, Kızılay’da mobil aşevi ile bölgede bulunanlara sıcak çay, çorba ve ikramlarda bulunuyor.
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İki yıl sonra yine sel vurdu: İstinat duvarları çöktü kanalizasyon hattı sele kapıldı
2 yıl önce 4'ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu. İstinat duvarları çöktü, kanalizasyon hattı sele kapıldı. Okul bahçesi ise selden kalanlarla doldu.

Düzce'nin 13 köyünde sel felaketi: Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı
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Düzce’de etkili olan sağanak yağış beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu.
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Bir çok noktada evler tahliye edildi.
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Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
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88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce’de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi.
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Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
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2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü.
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Su taşkınları sebebi ile çöken yol havadan görüntülendi.
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Düzce'nin 13 köyünde sel felaketi: Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı
Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve sel felaketi meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarılırken selin boyutu ise gün ağarınca drone ile havadan görüntülendi.


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