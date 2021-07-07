Meteorolojiden dört ile kritik uyarı: Kuvvetli yağacak su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji tarafından 7-13 Temmuz tarihleri arası için açıklanan hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz hariç sağanak yağış etkili olacak.

Batı Karadeniz'deki Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde bugün çok kuvvetli yağış bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Perşembe günü sağanak yağış Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya devam edecek. Artvin, Ardahan, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Düzce'de sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü sağanak yağış yurdun kuzeyinde ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürecek. Güney'de ise hava sıcaklıkları 41 dereceye kadar çıkacak.

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Cumartesi günü sağanak yağış İstanbul'u terk ediyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak.

Pazar günü ise sağanak yağış yurdu neredeyse tamamen terk etmiş olacak. Düzce, Bolu, Karabük, Karabük, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum'da sağanak yağış etkili olacak.

















FOTOĞRAF 8 Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları gerçekleşti. 2 yıl önce 4’ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu. Melen deresinin taşması ile birlikte okul bahçesi sel sularına gömüldü. Sel sularının getirdiği odun parçaları ile çocuk oyun parkı yıkıldı. 2 yıl önce yerle bir olan kanalizasyon hattı tekrar yapılmasının ardından sel sularına kapılarak yeniden yıkıldı. Dere hattı boyunca bulunan evlerde herhangi bir sorun oluşmaması adına tahliyeler yapıldı. Arama Kurtarma ekipleri bölgede herhangi bir sorun oluşmaması için bekleyişini sürdürürken, Kızılay’da mobil aşevi ile bölgede bulunanlara sıcak çay, çorba ve ikramlarda bulunuyor. İki yıl sonra yine sel vurdu: İstinat duvarları çöktü kanalizasyon hattı sele kapıldı 2 yıl önce 4'ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu. İstinat duvarları çöktü, kanalizasyon hattı sele kapıldı. Okul bahçesi ise selden kalanlarla doldu. BiP'te paylaş

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