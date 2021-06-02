Sekiz üniversiteye dokuz yeni fakülte ve yüksekokul kuruluyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesine göre Düzce Üniversitesi'ne Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'ne Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi'ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'ne Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi'ne Yabancı Diller Yüksekokulu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne İslami İlimler Fakültesi kuruldu.

1 FAKÜLTE İLE 2 YÜKSEKOKUL KAPATILDI

Aynı kararla, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sinop Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ise kapatıldı.

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4 ÜNİVERSİTEDEKİ FAKÜLTELERDE İSE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Kapadokya Üniversitesi'nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; KTO Karatay Üniversitesi'ne bulunan Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; Sinop Üniversitesi'nde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; TED Üniversitesi'nde bulunan Mimarlık Fakültesi ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak isim değiştirdi.

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