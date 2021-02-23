Gündem 80 yaşındaki amcanın sözleri herkesi duygulandırdı Arabanız pislenmesin yavrum
KOCAELİ

80 yaşındaki amcanın sözleri herkesi duygulandırdı: Arabanız pislenmesin yavrum

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kendilerini PTT şubesine götürmek için evine gelen belediye ekiplerinin aracına binerken, "Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleyen 80 yaşındaki vatandaşın sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi İHA
80 yaşındaki amcanın sözleri herkesi duygulandırdı.
80 yaşındaki amcanın sözleri herkesi duygulandırdı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kendilerini PTT şubesine götürmek için evine gelen belediye ekiplerinin aracına binerken, "Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleyen 80 yaşındaki vatandaşın sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EKİPLER EVİNE GİTTİ

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Adem Topçu, emekli maaşını çekip faturalarını ödemek için, Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen talep üzerine belediye ekipleri araçla 80 yaşındaki Topçu’nun evine gitti.

'ARABANIZ PİSLENMESİN'

Ekipler, Topçu’yu PTT şubesine götürmek için evinden aldı. Topçu belediye ekiplerinin aracına binerken, “Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleye çalıştı.

Topçu’nun o anda kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı görüntüleri gördüğünde duygulandıklarını belirtti.

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