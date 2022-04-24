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Gündem 81 ilde 3 bin 250 bekçi alınacak Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu
ANKARA

81 ilde 3 bin 250 bekçi alınacak: Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını duyurdu.

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81 ilde 3 bin 250 bekçi alınacak: Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu
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Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

Duyuruda 81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçilerin en az lise ve dengi okul mezunu olacağı belirtildi.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak
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\"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi\" Resmi Gazete'de yayımlandı.<br><br>Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.<br>
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Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.<br><br>Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.
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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?<br><br>Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;<br><br>a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,<br><br>b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,<br><br>c) En az 167 cm boyunda olmak,<br><br>d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
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e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,<br><br>f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,<br><br>g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
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h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,<br><br>i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,<br><br>j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,<br><br>k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,<br>
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l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,<br><br>m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,<br><br>n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,<br>
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o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,<br><br>p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,<br><br>r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,<br><br>s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,<br><br>t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.<br>
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Peki bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımına ilişkin detaylar haberimizde.


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