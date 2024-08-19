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81 ilde firariler 'Çember'e alındı: 4 bin 491 kişi yakalandı

81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-21” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 491 firari yakalandı.

08:08 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:52 - 19/08/2024 Pazartesi
DHA
4 bin 491 firari yakalandı.
4 bin 491 firari yakalandı.

81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Hakkında arama kaydı bulunan 4 bin 491 firari gözaltına alındı.


Bu kişilerden 4 bin 455'i 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası,17'sinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.


Yakalananlardan 690'ının hırsızlık, 291'inin dolandırıcılık, 130'unun yağma, 118'inin adam öldürme, 128'inin cinsel suçlardan, 860'ının narkotik suçlardan, 26'sının terör suçlarından ve 400'ünün kaçakçılık ve organize suçları ve 1848'inin diğer suçları işledikleri için arandığı belirlendi.



#Çember Operasyonları
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet
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