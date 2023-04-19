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81 ilde huzur operasyonu: 15 organizatör yakalandı

Türkiye genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik harekete geçildi. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 'Huzur Operasyonu' kapsamında 731 düzensiz göçmen yakalandı, 15 organizatör gözaltına alındı.

13:25 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimlerince, Türkiye genelinde "Huzur Operasyonu (2023/3)" düzenlendi.


Bu kapsamda, yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları kontrol edildi.



29 bin personel katıldı

6 bin 894 noktada gerçekleşen kontrollere, 29 bin 694 personel katıldı.


Bu yıl üçüncüsü yapılan uygulamada, 5 bin 162 metruk bina, 8 bin 858 umuma açık yer, 468 terminal ve 3 bin 379 diğer yerler olmak üzere, 17 bin 867 yer kontrol edildi. 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 15 organizatörün gözaltına alındığı uygulamada, 731 düzensiz göçmen yakalandı.



Kontrollerde 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere 945 aranan şahıs tespit edilirken, 454'ü yabancı uyruklu ve 28'i Türk vatandaşı olmak üzere 482 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada 2 otomobil, bir tekne, 4 cep telefonu, 2 tarihi eser, 5 sahte pasaport ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.





#Huzur Operasyonu
#düzensiz göç
#İçişleri Bakanlığı
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