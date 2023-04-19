81 ilde huzur operasyonu: 15 organizatör yakalandı

Bu yıl üçüncüsü yapılan uygulamada, 5 bin 162 metruk bina, 8 bin 858 umuma açık yer, 468 terminal ve 3 bin 379 diğer yerler olmak üzere, 17 bin 867 yer kontrol edildi. 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 15 organizatörün gözaltına alındığı uygulamada, 731 düzensiz göçmen yakalandı.