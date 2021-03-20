Gündem 81 ilde Huzur Uygulaması 1311 kişi yakalandı
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81 ilde 'Huzur Uygulaması': 1311 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 7 bin 783 noktada, 60 bin 633 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 1311 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2021-2) uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama; 10:00-12:00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol kontrol uygulaması şeklinde,

15:00-17:00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında,

19:00-21:00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevresinde geniş çaplı önlem ve denetim faaliyeti biçimde gerçekleştirildi.

60 bin 633 personel görev aldı

7 bin 783 noktada gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulamasında 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 633 personel ve 248 dedektör köpek görev aldı.

44 bin 972 umuma açık iş yeri kontrol edildi

81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda; 6 bin 17 metruk bina kontrol edildi, 44 bin 972 umuma açık iş yerinin pandemi koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlerde 52 umuma açık işyerine işlem yapılırken, 7 iş yeri kapatıldı.

1.311 aranan şahıs yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan (1 adam öldürme, 33 uyuşturucu madde ticareti, 5 çocuğun cinsel istismarı, 6 cinsel saldırı, 3 FETÖ/PDY üyeliği, 4 silahlı terör örgütüne üyelik) aranan 1.311 şahıs yakalandı. 9’u çocuk olmak üzere 16 kayıp şahıs bulundu. Uygulamada 364 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 89 şahıs gözaltına alındı.

964 araç trafikten men edildi

Uygulamada 183 bin 899 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 798’ine işlem yapıldı. 119 aranan araç bulundu, 964 araç trafikten men edildi.


2 bin 543 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici/ delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 543 paket kaçak sigara, 183 kilo 850 gram kaçak tütün ve 54 litre kaçak/sahte içki elde geçirildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında; 79 işletmeye işlem yapılırken 1.384şahsa tedbirleri ihlalden adli-idari işlem uygulandı.

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