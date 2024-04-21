81 ilde ‘Narkoçelik-13' operasyonları: 194 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-2” operasyonlarında 983 kilogram uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 227 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.