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81 ilde ‘Narkoçelik-13' operasyonları: 194 zehir taciri yakalandı

81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Narkoçelik-13” operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı.

08:32 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 10:28 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Narkoçelik operasyonları hız kesmeden sürüyor
Narkoçelik operasyonları hız kesmeden sürüyor

81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Narkoçelik-13” operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı.


Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde "Narkoçelik-13” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Düzenlenen operasyonlar sonucu Ankara'da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli ise yakalandı. İstanbul'da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.




#Zehir Tacirleri
#narkotik operasyonu
#emniyet
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