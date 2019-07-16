Gündem 81 ildeki camilerde sela okundu
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

81 ildeki camilerde sela okundu

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde 81 ildeki camilerde sela okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz’a ruhunu katan salalar, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda inşallah kıyamete kadar susmayacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana vatanın bölünmezliği ve milletin bağımsızlığının ilk kez bu denli tehlikeye düştüğü 15 Temmuz Hain FETÖ girişiminin 3. yılındayız.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı selalar okundu.

CAMİLER SABAHA KADAR AÇIK

Merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak. Müftüler başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Erdoğan'dan Tweet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selaların okunmasına ilişkin Twitter hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "15 Temmuz’a ruhunu katan salalar, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda inşallah kıyamete kadar susmayacak." ifadelerini kullandı.


KONFERANSLAR DÜZENLENECEK

Din görevlilerinin öncülüğünde Yaz Kur’an Kursu öğrenci ve velilerinin katılımıyla vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik konulu etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda il ve ilçe gençlik koordinatörleri tarafından Yaz Kur’an Kursu öğrencileri arasında “15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği” düzenlenecek. Programlarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan “Vatanım Her Şeyim” adlı çocuk kitabı ücretsiz olarak dağıtılacak.

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