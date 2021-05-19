81 ilden gencin katılımıyla Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi.
81 İLDEN GENÇ ANKARA'DA
Tören, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyet ve 81 ilden gencin katılımıyla düzenlendi.
ATATÜRK ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI
Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk özel defterine şunları yazdı:
- "Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde huzurunuzdayız. 102 yıl önce Cumhuriyet'in kuruluşuna kapı açan İstiklal Ruhu'nu onurla taşıyoruz. Bu ruh bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi koruma idealimizde kararlıyız. Gençlerimiz bu sorumluluğun farkında. Genç sporcularımız her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadırlar. Geçmişimizden aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken, gençlerle omuz omuz olacak, ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız. Size minnettarız."
AKŞAM 19.19'DA TÜM ŞEHİRLERDE GÖSTERİ
Saatler 19:19'u gösterdiğinde tüm kentlerde, evlerin balkon ve pencereleri ile stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak. Yurdun birçok yerinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak koşular, araç konvoyları, konserler, ses ve ışık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.