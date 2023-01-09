83 bin 430 kişi hacca gidecek: 65 yaş üstüne de hac yolu açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac kontenjanını belirlemek ve hac organizasyonuna dair temaslarda bulunmak için Suudi Arabistan’a gitti. Cidde’de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya gelen Erbaş, 2023 Hac Organizasyonu’na yönelik birçok konuyu ele aldı.

83 BİN 430 HACI ADAYI GİDECEK

Erbaş, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merakla beklenen kontenjan rakamlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Elhamdülillah Beytullah’tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun.”

BURADAKİ BİRLİĞİ DEVAM ETTİRELİM

2023 yılı Hac organizasyonu ile ilgili Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Ali Erbaş, umre ziyareti için Mekke’de bulunan Türk vatandaşları ile de bir araya geldi. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Allah’ın, İslam nimetiyle insanlığı müşerref kıldığı yerde olduklarını belirtti. Erbaş, dünyanın birçok yerinden binlerce Müslümanın kutsal topraklarda bulunduğunu belirterek, “Biz diyoruz ki, ‘Müminler ancak kardeştir.’, ‘Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız. Tefrikaya düşmeyiniz, ayrılıp bölünmeyiniz.’ Şuradaki birliğimiz, beraberliğimiz nasılsa ömrümüz boyunca Müslümanlar olarak Kur’an’a, Peygamber Efendimiz’in sünnetine sarılarak birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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TOPLUMA ÖRNEK OLUN

Umrecilerden topluma güzel örnek olmalarını isteyen Erbaş, şöyle devam etti: “Takva elbisesine bürünelim. Hayatımızı buna göre yaşamaya çalışalım. Buradan ailemize şefkat, merhamet götürelim. Peygamber Efendimiz’in bu topraklarda yaşarken sahip olduğu o güzelliklere sahip olarak dönelim inşallah.”