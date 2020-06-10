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Gündem 85yıl önceAyasofyanın açılışıböyleduyuruldu Ayasofya Müzesibu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara açık giriş 11 buçuk kuruş
İSTANBUL

85 yıl önce Ayasofya'nın açılışı böyle duyuruldu: Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara açık giriş 11 buçuk kuruş

Ayasofya, 1935 yılında müzeye dönüştürüldü. 1935 yılının Şubat ayında çıkan gazeteler Ayasofya'nın açılmasını ilk sayfadan duyurdu. Cumhuriyet, Akşam, Zaman, Kurun ve Haber gazetelerinde yer alan haberlerde müzeye konulacak eserlerin toplanıldığı, camideki levha ve halıların kaldırıldığı yazıyor. 1935 yılının Şubat ayında müzeyi gezmek isteyenlerin vereceği ücret ise 11 buçuk kuruş olarak belirlenmişti. 2 Şubat 1935 tarihli haberlerde ise İstanbulluların ve o dönemlerde şehirde bulunan Alman seyyahların müzeyi gezdiği aktarılıyor.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Ayasofya'nın açılışı 1935 yılı Şubat ayı tarihli gazetelerde böyle duyuruldu.
Ayasofya'nın açılışı 1935 yılı Şubat ayı tarihli gazetelerde böyle duyuruldu.

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olarak aynı yerde üç kez inşa edildi. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrildi.

Kaynak: İBB Atatürk Kitaplığı online arşiv.

Sultan Ahmet 1616'da Sultan Ahmet Cami'ni inşa ettirene kadar Osmanlı Devleti'nin en büyük ve en önemli camisiydi.

1739'da camiye medrese, kütüphane ve aşevi de eklendi. 1847-1849 arasında yenilenme çalışmaları sırasında kapalı kalan Ayasofya, cami olarak son kez 1849'da açıldı.

1923'te cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de, Ayasofya 1931'de kapatıldı. Ayasofya, Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürüldü.

İlk sayfadan duyuruldu

Ayasofya'nın kapatıldıktan 4 yıl sonra müze olarak açılması dönemin gazeteleri Cumhuriyet, Akşam, Zaman, Kurun ve Haber'de yerini aldı.

Kaynak: İBB Atatürk Kitaplığı online arşiv

Gazetelerdeki haberlerde Ayasofya'daki hazırlıkların bittiği, halı ve levhaların kaldırıldığı paylaşıldı.

1935 yılının Şubat ayında çıkan gazetelerde Ayasofya'ya giriş ücretinin ise 11 buçuk kuruş olarak belirlendiği görülüyor.

Milliyet gazetesinin bu haberinde Ayasofya bahçesinde kazma işlemlerinin devam ettiği, kazılan yerlere Bizans devrine ait büyük eserlerin yerleştirileceği belirtiliyor.

Kaynak: İBB Atatürk Kitaplığı online arşiv.

Haber gazetesinin 1 Şubat 1935 tarihli sayısında da Ayasofya'nın açılması ilk sayfada yerini almıştı.

Milliyet gazetesinin iç sayfalarında yer alan haberde de müzeyi İstanbulluların ve şehirde bulunan Alman seyyahların gezdiği anlatılıyor.

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