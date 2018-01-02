9 ay önce ziyaret etmişti cenazede yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir’in cenazesine katıldı.
Hürriyet'in haberine göre; Tarabya Köşkü’nden çıkan Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami’sine geçti. Erdoğan, yaşamını yitiren Abdullah Samet Demir’in ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazına katıldı. Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli’deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir’i evinde ziyaret etmişti.
Abdullah Samed Gündüz kardeşimizi kaybettik.Allah rahmet eylesin.Ailesine ve sevenlerine rahmet dilerim.İkindi namazı sonrası A.Gazi Camiinde cenazesini kaldıracağız. @drbetulsayan@varank@Belmasatir@SeymaDgcpic.twitter.com/R0yMY8vOCw
Abdullah Samed Gündüz kardeşimizi kaybettik.Allah rahmet eylesin.Ailesine ve sevenlerine rahmet dilerim.İkindi namazı sonrası A.Gazi Camiinde cenazesini kaldıracağız. @drbetulsayan@varank@Belmasatir@SeymaDgcpic.twitter.com/R0yMY8vOCw— Hüseyin Keskin (@Keskin_Huseyin) 2 Ocak 2018