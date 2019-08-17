Gündem 9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

9 FETÖ'cü Bodrum'dan tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla'da FETÖ operasyonu
Muğla'da FETÖ operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 6'sı aranan 9 kişi, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Sahil Güvenlik ve Bodrum Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 6'sı FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle aranan, 3'ü FETÖ/PDY üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edilen 9 kişinin, Gümbet Mahallesi'nden 8 metrelik fiber tekneyle çıkış yaptığı ihbarını almasıyla harekete geçti.

Aralarında öğretmen, mali müşavir, bilgisayar mühendisi, doçent ve sağlık personeli olan biri kadın 9 şüpheli, Yunanistan'a gitmek üzereyken Bodrum açıklarında yakalandı.

Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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