Gündem 9 ilde TSKya sızan FETÖcülere ankesör operasyonu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

9 ilde TSK'ya sızan FETÖ'cülere ankesör operasyonu

Terör örgütü üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da olduğu 19 şüpheliden 11'i yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Konya merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

  • Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 11'ini yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün hücre evleri ile kriptolarına baskın: 61 gözaltı
GÜNDEM
FETÖ'nün hücre evleri ile kriptolarına baskın: 61 gözaltı

Mücadeleye devam etmeliyiz
GÜNDEM
Mücadeleye devam etmeliyiz

O hainlere yargı tokadı
GÜNDEM
O hainlere yargı tokadı
Putin bunları buradan atarız dedi

Putin 'bunları buradan atarız' dedi

​Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Terör devleti projesiSoçide çökertildi!

Terör devleti projesi
Soçi'de çökertildi!

​Uzmanlar, Soçi'deki mutabakatın yansımalarını değerlendirdi.
İngilterede bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'de
bir kamyonda 39 ceset bulundu

Olayla ilgili bir kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Karneler değişiyor

Karneler değişiyor

​MEB: Bu eğitim öğretim yılını kapsamamaktadır.
Cezası 100<br>kazancı 15 bin TL

Cezası 100
kazancı 15 bin TL

Ülke genelinde ​60 bin kişi izinsiz bu işi yapıyor.

'Kayıp' diye<br>TV programına çıkmıştı

'Kayıp' diye
TV programına çıkmıştı

Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış.
Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

​TRT World Forum'da konuşan TBMM Eski Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.

Türkiye menşeli susamlı ekmek

Türkiye menşeli susamlı ekmek

​Simit Oxford sözlüğüne girdi.
Soçi anlaşmasının detayları

Soçi anlaşmasının detayları

​Bakan Çavuşoğlu, harita üzerinde tek tek anlattı.
Özel Harekatçılar Suriye'ye uğurlandı

Özel Harekatçılar Suriye'ye uğurlandı

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.
Korkutan açıklama

Korkutan açıklama

Marmara'da deprem sonrası 7 dakika içinde tsunami olabilir.
O fotoğraf 1 yıl öncesine ait

O fotoğraf 1 yıl öncesine ait

​İmamoğlu'nun Haydarpaşa ihalesine dair 'delili' çöktü.
Türk ordusu,<br>onların üzerinden geçer

Türk ordusu,
onların üzerinden geçer

Rusya, terör örgütü YPG/PKK'yı çekilme konusunda uyardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.