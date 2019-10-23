9 ilde TSK'ya sızan FETÖ'cülere ankesör operasyonu

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Tel Abyad şehidinin dedesinden tokat gibi sözler: Ağlamayacağım o köpekleri, kalleşleri sevindirmem

Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık’ın cenazesi memleketi Tokat’ta toprağa verildi. Şehidin dedesi Duran Fındık, cenazede terör örgütüne tepkisini dile getirerek, “Ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Toprağı gür olsun, yavrumun kanı vatanıma kanı kat kat helal olsun. O köpekleri, kalleşleri sevindirmem. Erkeklerse gelsinler bu milletin huzuruna çıksınlar” dedi.