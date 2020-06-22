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9 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya hava durumu

Meteoroloji saat verip uyardı: 9 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün saat 13.00-19.00 arasında Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara’nın güney ve doğusunda (Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Bugün 13.00-19.00 saatleri arası için yapılan uyarı kapsamında, vatandaşların dikkatli olması istendi.


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