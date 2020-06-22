Meteoroloji saat verip uyardı: 9 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara’nın güney ve doğusunda (Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Bugün 13.00-19.00 saatleri arası için yapılan uyarı kapsamında, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteorolojik Uyarı!

Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Trakya’da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor! #Edirne #Kırklareli #Tekirdağ #Çanakkale #Balıkesir #Bursa #Sakarya #Yalova #Kocaelihttps://t.co/b9jXl9SwMJ pic.twitter.com/JAE5iWTVhl — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 22, 2020