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ÇANAKKALE

9 ile sağanak yağış uyarısı: Çanakkale, Sakarya, Antalya, Ordu 14 Ekim hava durumu

Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar dört derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış alan yerlerde hava sıcaklıklarının da 2 ile 4 derece arazında azalması beklenirken ülke genelinde 14 Ekim raporuna göre il il hava durumu şöyle olacak..

Haber Merkezi AA
14 Ekim hava durumu.
14 Ekim hava durumu.

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

  • Yağış alan yerlerde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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