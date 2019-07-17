9 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ
- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
PENÇE HAREKATINDA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.