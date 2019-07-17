Gündem 9 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKÂRİ

9 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında düzenlenen hava operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

PENÇE HAREKATINDA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

S-400 malzemelerini taşıyan 14. uçak da iniş yaptı.
Oruç Reis de yola çıkıyor

Oruç Reis de yola çıkıyor

​Fatih, Yavuz ve Barbaros'un ardından şimdi de Oruç Reis rotayı Akdeniz'e kırdı.
YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

​Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Son gün 13 Ağustos

Son gün 13 Ağustos

İkinci el araç satışına yönelik önemli uyarı geldi.
Havadan vuruldu

Havadan vuruldu

2 ayrı bölgede 9 terörist etkisiz hale getirildi.
6 ay uzatıldı

6 ay uzatıldı

​TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Burnu bile<br>kanamadan çıktı

Burnu bile
kanamadan çıktı

​Hurdaya dönen aracı görenler gözlerine inanamadı.
8 derece <br>birden düşecek

8 derece
birden düşecek

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.

112'ye yapılan<br>ihbar ortaya çıkardı

112'ye yapılan
ihbar ortaya çıkardı

Polisin eş zamanlı şafak baskını ile ele geçirildi.
İncirlik'te 50<br>nükleer bomba

İncirlik'te 50
nükleer bomba

​Belçika merkezli HLN, NATO'nun gizli belgesini yayımladı.
Kalkınma planı<br>kabul edildi

Kalkınma planı
kabul edildi

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, komisyonda soruları yanıtladı.
Türkiye'ye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

ABD Başkanı Trump'tan F-35 açıklaması.
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

'Parçalı Ay Tutulması' tüm Türkiye'den izlenebiliyor.
10 Türk kaçırıldı

10 Türk kaçırıldı

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların kurtarılması için irtibata geçti.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık operasyondan son fotoğrafları paylaştı.
Metrobüste<br>yangın paniği

Metrobüste
yangın paniği

Dumanı fark eden yolcular sürücüye haber verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.