9 yaşındaki çocuğun hayatını çamaşır ipleri kurtardı

Ekonomi

Türkiye, Ukraynalılar için 2020'de bir numaralı turizm durağı oldu. Salgına rağmen 2020'nin 10 aylık döneminde 900 binden fazla Ukraynalı Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı

Firuz Bağlıkaya, haziran ayında sınırların açılmasının ardından Türkiye'ye ilk gelen turist kafilesinin Ukrayna'dan olduğunu, Türk turizmciler olarak bundan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.