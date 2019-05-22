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Gündem 9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma

9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sorumlular hakkında, yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Baran Geldi'nin düştüğü çukur.
Baran Geldi'nin düştüğü çukur.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Bu elim hadisede vefat eden yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." denildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgi olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor.

OLAY

Baran Geldi, henüz belirlenemeyen nedenle İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki inşaat alanında bulunan çukura düşmüş, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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