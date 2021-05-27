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9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 9 yıl önce işlenen esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı. İleri teknoloji kriminal incelemede şüpheli kiracı İbrahim G.’nin olay sonrası yıkadığı iç çamaşırı üzerinde maktule ait kana rastlandı. 9 yıl önce işlediği cinayeti itiraf eden zanlı İbrahim G. tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı
İbrahim G., cinayeti itiraf etti.

Mersin'de ailesiyle birlikte yaşayan Bilal Kemik’in (26), 3 Kasım 2012 tarihinde Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Kuyubeleni mevkisinde limon bahçesinde boğazının kesilerek öldürülmesi olayına ilişkin Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. Savcılık olayın yeniden incelenmesi için Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polislerden oluşan özel bir ekip oluşturdu. Olay tarihinden bugüne kadar maktulün babasına ait 3 katlı binada kiracı olarak oturan şüpheli İbrahim G.’nin giymiş olduğu ve olaydan hemen sonra yıkadığı kıyafetler üzerinde ileri teknoloji kriminal inceleme gerçekleştirildi.

İTİRAF ETTİ

Kriminal incelemede, şüpheliye ait iç çamaşırında maktule ait kana rastlanıldığının tespit edilmesi üzerine, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan şüphelinin emniyette yeniden ifadesi alındı. 2012 yılında Bilal Kemik’i öldürdüğünü itiraf eden şüpheli İbrahim G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 yıl önceki cinayete dair soruşturmanın devam ettiği de öğrenildi.

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